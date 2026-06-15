«Керченский пролив не квалифицируется как пролив, используемый для международного судоходства… Арбитражный суд… пришел к выводу, что… претензии Украины, основанные на режиме транзитного прохода, являются несостоятельными», — приводит выдержку из решения суда РИА Новости.
Трибунал счел, что конвенции о праве свободного транзитного прохода через международные проливы к данному спору не применяются, а значит, требования Украины, основанные на этих нормах, не имеют юридических оснований.
Таже арбитраж отклонил все основные требования Украины к России по Керченскому проливу. Статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза, установил суд.
Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но «перемога» не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.
В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.