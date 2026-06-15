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Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем, сообщили в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Керченский пролив не квалифицируется как пролив, используемый для международного судоходства… Арбитражный суд… пришел к выводу, что… претензии Украины, основанные на режиме транзитного прохода, являются несостоятельными», — приводит выдержку из решения суда РИА Новости.

Трибунал счел, что конвенции о праве свободного транзитного прохода через международные проливы к данному спору не применяются, а значит, требования Украины, основанные на этих нормах, не имеют юридических оснований.

Таже арбитраж отклонил все основные требования Украины к России по Керченскому проливу. Статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза, установил суд.

Восемь лет назад произошел так называемый «керченский инцидент», в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море.

Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но «перемога» не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.

Украина в 2019 году подала в Международный арбитраж в Гааге иск к РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.

Азовское море с 2022 года является внутренним морем России.

В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.

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