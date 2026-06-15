Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

Целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украиной своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива. При этом некоторые специалисты не исключили, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко* пытался спровоцировать РФ на вооруженный конфликт, чтобы сорвать гарантированно проигрываемые им выборы. Но «перемога» не удалась. Российские силы успешно и без жертв пресекли провокацию.