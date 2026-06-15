США нарастили группировку бомбардировщиков в Британии

По данным портала Fairford Movements, сейчас на авиабазе Фэрфорд дислоцируются 18 тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer и девять B-52H Stratofortress. Ранее группировка насчитывала 23 самолета. Еще четыре бомбардировщика прибыли на базу на прошлой неделе, на фоне сообщений об ударах США по объектам в Иране.
Однако Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) не сообщало, что эти самолеты были задействованы в двух ночных операциях, хотя вылеты с авиабазы в те дни фиксировались.
По данным СМИ, в ходе конфликта США и Израиля с Ираном бомбардировщики B-1B и B-52H применялись для ударов по стратегическим иранским объектам, в том числе по защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет. После заключения перемирия в апреле эти самолеты переключились на тренировочные полеты для поддержания боеготовности.
Каждый такой самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью до 20 километров или 12 крылатых ракет JASSM, которые поражают цели на расстоянии около 300 километров.