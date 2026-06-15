США нарастили группировку бомбардировщиков в Британии

По данным СМИ, в ходе конфликта США и Израиля с Ираном бомбардировщики B-1B и B-52H применялись для ударов по стратегическим иранским объектам, в том числе по защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет. После заключения перемирия в апреле эти самолеты переключились на тренировочные полеты для поддержания боеготовности.