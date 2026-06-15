В понедельник в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что решение международного арбитража по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе в пользу России является поражением Украины и Запада.
«Это решение арбитража — чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими “юридической войне” против России», — сообщается в заявлении на сайте ведомства.
Указанное заявление сделано в связи с победой России в арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной, которое длилось 10 лет и касалось прав прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.