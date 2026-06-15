Хинштейн пообещал наказать курского чиновника за фразу «Пошел вон»

После этого губернатору доложили, что слова прозвучали из Льговского района. Хинштейн потребовал вывести Льговский район на обратную связь. На вопрос о том, кому была адресована фраза, Вертиков, исполняющий обязанности главы района с 15 июня, заявил, что «не знает, о чем речь». Он также оправдался тем, что у студии в тот момент не было связи и шла наладка. Однако затем все же признался, что разговаривал с сотрудником о текущей ситуации. В ответ на это Хинштейн заявил, что во время заседания не должны обсуждаться никакие другие проблемы, тем более такими формулировками.