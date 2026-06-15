«Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию. Параллельно ведется работа над более широким пакетом санкций. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики», — сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Европейской службы внешних действий,
Данная риторика указывает на корректировку позиции Евросоюза. В 2022 году в Брюсселе заявляли о намерении «разорвать» экономику страны, а в последующие три года речь шла о нанесении ей «тяжелого ущерба».
В Москве неоднократно указывали на способность России противостоять санкционному давлению. Российская сторона отмечала, что у западных стран недостает решимости признать несостоятельность такой политики. В самих западных государствах также высказывались мнения о неэффективности односторонних ограничительных мер.