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Каллас призвала ЕС разрушать экономику России по кирпичику

Глава европейской дипломатии Кая Каллас констатировала, что введенные санкции не позволили мгновенно подорвать экономику России, в связи с чем Брюссель намерен придерживаться поэтапного подхода.

Источник: AP 2024

«Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию. Параллельно ведется работа над более широким пакетом санкций. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики», — сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Европейской службы внешних действий,

Данная риторика указывает на корректировку позиции Евросоюза. В 2022 году в Брюсселе заявляли о намерении «разорвать» экономику страны, а в последующие три года речь шла о нанесении ей «тяжелого ущерба».

В Москве неоднократно указывали на способность России противостоять санкционному давлению. Российская сторона отмечала, что у западных стран недостает решимости признать несостоятельность такой политики. В самих западных государствах также высказывались мнения о неэффективности односторонних ограничительных мер.

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