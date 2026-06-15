На Украине ввели новую систему контрактов для военнослужащих

Нововведение вступило в силу с 15 июня.
«Экспериментальный проект будет действовать два года — до июня 2028. Для всех военнослужащих на боевых должностях предоставляется возможность заключать контракты на сроки от 6 до 24 месяцев: для действующих военнослужащих на 10 месяцев; для граждан в запасе — на 2 года и 2 месяца; для граждан, пребывающих в запасе и имеющих боевой опыт, — от 6 месяцев; на остальных должностях — 2 года», — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, никто не будет обязывать военнослужащих переходить на новую систему, но разница будет существенной. «Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном- пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все одинаково, но контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный продолжит службу до объявления общей демобилизации», — приводит его слова агентство Униан.
Офицеров изменения так быстро не коснутся, подчеркнул Баник, — в конце 2026 года начнется поэтапное увольнение части военнослужащих, но офицеров не будут массово отпускать домой. «Офицеры — самое важное в армии. И тех, кто стал офицером, мы точно не можем себе позволить быстро отпустить. От них многое зависит, они — наша опора», — отметил Баник.
Сами украинские военные раскритиковали реформу военной службы: в украинских социальных сетях новые контракты службы в ВСУ назвали рабскими, а саму реформу провалом и позором. Военных не устраивает, что после нескольких лет участия в боевых действиях они не смогут демобилизоваться, а должны заключить новый контракт, отслужить и только после этого получат отсрочку на короткий срок. Также военные обратили внимание, что реальное повышение выплат коснется только командования, а зарплата большинства военнослужащих не поменяется.
Проблемы с комплектованием армии.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, регулярно попадают в соцсети. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.