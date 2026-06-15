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Трамп заявил о подписании сделки с Ираном

Дональд Трамп подтвердил факт подписания меморандума с Ираном, сделав заявление на встрече с Эммануэлем Макроном.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт подписания меморандума с Ираном, однако не привел подробностей о процедуре оформления документа. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Сделка (с Ираном — ред.) полностью подписана», — сказал Трамп.

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