Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным и заявил, что РФ открыта для мира

Президент США Дональд Трамп высоко оценил недавний диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине. Вместе с тем глава Белого дома выразил уверенность, что Владимир Зеленский также открыт к поиску мира. По словам американского президента, он видит реальную возможность достичь прогресса в этом вопросе, поскольку оба лидера, по его мнению, настроены на это.

«Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать», — сказал американский лидер журналистам, говоря о возможном участии США в поиске решения.

Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Состоялся он накануне, в день 80-летия американского лидера. Глава российского государства поздравил коллегу с круглой датой. В ходе разговора была поднята тема конфликта на Украине и отмечена роль первой леди США в гуманитарных вопросах. Путин и Трамп также согласовали новый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, но точные сроки названы не были.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше