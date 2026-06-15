Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным и заявил, что РФ открыта для мира

«Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать», — сказал американский лидер журналистам, говоря о возможном участии США в поиске решения.
Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Состоялся он накануне, в день 80-летия американского лидера. Глава российского государства поздравил коллегу с круглой датой. В ходе разговора была поднята тема конфликта на Украине и отмечена роль первой леди США в гуманитарных вопросах. Путин и Трамп также согласовали новый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, но точные сроки названы не были.
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