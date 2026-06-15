Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном

США и Иран уже подписали соглашение, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он также подтвердил, что Ормузский пролив частично открыт.
«В пятницу он будет открыт полностью», — заявил господин Трамп. По его словам, финальный текст соглашения будет опубликован после 19 июня.
В этот же день должна состояться очная встреча переговорщиков США и Ирана в Швейцарии. Электронную версию соглашения стороны подписали накануне, сообщал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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