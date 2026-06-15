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«Сонный Дон» вернулся: Трамп опозорился, уснув на собственном юбилее

Американский лидер Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за того, что его сморил сон на публичном мероприятии. Инцидент произошёл на турнире по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 — площадкой для состязаний выбрали лужайку возле Белого дома. Об этом пишет The Insider.

Источник: Life.ru

Трамп уснул во время бойцовского турнира UFC Freedom 250 у Белого дома. Видео © Х / СALL TO ACTIVISM.

Издание уточняет, что Трамп задремал во время этого спортивного праздника, организованного по случаю его 80-летия. Юбилей президента, который отмечали 14 июня в резиденции, запомнился неоднозначной и яркой атмосферой — глава государства в очередной раз подтвердил репутацию политика-шоумена.

Также «Инсайдер» добавил, что ни один из боёв не продлился до конца — все поединки закончились досрочно.

Подобная публичная «оплошность с закрытыми глазами» у хозяина Белого дома случается уже далеко не в первый раз. Наблюдать за этим могут буквально на любых мероприятиях. И если для обычного политика редкий момент прикрытых век остался бы незамеченным, то в случае с нынешним обитателем Овального кабинета это превратилось чуть ли не в визитную карточку. Благодаря своему поистине фантастическому навыку засыпать в любой обстановке, даже самой некомфортной и неподходящей для сна, он завоевал прозвище «Сонный Дон».

Ранее похожая ситуация произошла на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп дважды попал в объективы камер с закрытыми глазами. В ноябре 2025 года в соцсетях появились кадры, как глава Белого дома сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Ещё представитель США успел хорошенько выспаться на пресс-конференции. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс взял на себя ответы на сложные вопросы журналистов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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