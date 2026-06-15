«Сонный Дон» вернулся: Трамп опозорился, уснув на собственном юбилее

Подобная публичная «оплошность с закрытыми глазами» у хозяина Белого дома случается уже далеко не в первый раз. Наблюдать за этим могут буквально на любых мероприятиях. И если для обычного политика редкий момент прикрытых век остался бы незамеченным, то в случае с нынешним обитателем Овального кабинета это превратилось чуть ли не в визитную карточку. Благодаря своему поистине фантастическому навыку засыпать в любой обстановке, даже самой некомфортной и неподходящей для сна, он завоевал прозвище «Сонный Дон».