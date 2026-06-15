Глава ВВС ФРГ: при конфликте с Россией НАТО ударит по Калининграду и Петербургу

«Будь моя воля, я бы вообще с психопатами в дискуссии не вступал. Если он (командующий ВВС ФРГ. — “Газета.Ru”) к чему-то подобному готов сегодня ночью, то, боюсь, он и ему подобные завтрашнего дня уже не увидят. Потому что никто не обещал им в ответ на избранные точки отвечать тоже таким же количеством точек. Это тот случай, на мой взгляд, когда высшее политическое руководство будет отвечать так, как положено, когда на нас нападает серьезный противник, а ФРГ — это страна НАТО. Этот удар может быть сокрушительным, после которого переговоры будет вести не с кем, как неоднократно предупреждал наш президент», — пояснил Климов.