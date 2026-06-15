Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру» сделал резкое заявление в адрес западных стран и Киева. Парламентарий предупредил, что любые попытки создать второй фронт против России на территории Приднестровья закончатся для инициаторов полным провалом. По его оценке, силы противника будут уничтожены ещё на этапе развёртывания, а жертвами станут и те, кого втянут в конфликт против их воли.
«Они уже пытались это провернуть, в первый раз нам удалось избежать худшего, — отметил Колесник. — Если сейчас они опять попробуют открыть второй фронт, мы будем ликвидировать его на стадии зарождения. Для врага последствия окажутся намного более тяжёлыми и фатальными».
Парламентарий пояснил, что активные боевые действия в таком случае перенесутся в район Приднестровья и Молдавии. Это неизбежно приведёт к расширению конфликта и втягиванию в него новых государств. Очередной виток эскалации, по мнению депутата, обернётся огромными потерями. При этом Запад, как считает Колесник, вновь попытается использовать чужие ресурсы, сделав «расходным материалом» молдаван и украинцев.
Он уточнил, что комплектование войск пойдёт по уже знакомому украинскому сценарию. Боевые подразделения соберут из наёмников, которые едут за деньгами, а находят в итоге гибель. Колесник подчеркнул, что в конечном счёте пострадает мирное население, которое вообще не планировало участвовать в войне.
Депутат акцентировал внимание на том, что Россия не может позволить какой-либо угрозе для своих граждан. Защита их безопасности — конституционная обязанность страны, и она будет выполнена в любом случае.
Таким образом, предупреждение Колесника звучит максимально жёстко: никаких уступок на приднестровском направлении не будет, а попытка раскачать ситуацию приведёт к немедленному силовому ответу со всеми вытекающими последствиями.
Насильственная реинтеграция Молдавии и Приднестровья приведёт к эскалации.
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