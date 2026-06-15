Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп после Ирана пообещал сфокусироваться на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон намерен переключить внимание на украинское урегулирование после завершения конфликта с Ираном.

Источник: Life.ru

«Мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал глава Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американская администрация была вынуждена отвлечься от украинского направления из-за кризиса вокруг Ирана. По его словам, ситуация на иранском треке стала для США одним из главных вопросов, поэтому Вашингтон занимался прежде всего ею. При этом Путин также заявил, что Трамп действительно хочет добиться урегулирования украинского кризиса.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше