ЕС официально запустил переговоры о вступлении Украины и Молдавии

За два дня до этого, 13 июня, Венгрия отозвала свое вето на начало переговоров с Украиной. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что открытие переговорного блока является «лишь первым шагом» в процедуре, которая может продолжаться несколько лет. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала диалог о присоединении к ЕС в 2012 году, однако до настоящего времени его не завершила.