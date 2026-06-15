ЕС официально запустил переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, соответствующее решение было принято всеми странами — членами ЕС.
«Все страны ЕС согласились начать первый этап переговоров о вступлении с Украиной и Молдавии. Мы видим, какую тяжелую работу проделали эти страны, и мы вознаграждаем их за это», — говорится в заявлении.
Церемония открытия прошла в Люксембурге на полях встречи глав внешнеполитических ведомств государств — участников объединения.
За два дня до этого, 13 июня, Венгрия отозвала свое вето на начало переговоров с Украиной. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что открытие переговорного блока является «лишь первым шагом» в процедуре, которая может продолжаться несколько лет. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала диалог о присоединении к ЕС в 2012 году, однако до настоящего времени его не завершила.