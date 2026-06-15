США, Франция и Греция проведут с Арменией совместные военные учения

Как уточняется в публикации, в тренировках поучаствуют военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил (ВС) Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас, ВС Франции и ВС Греции. Больше всего — 250 человек — задействованы в учениях от армянской стороны, передает ТАСС.