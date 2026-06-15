В Армении пройдут военные учения с участием США, Франции и Греции

В рамках учений предусмотрены мероприятия по отработке и реализации миротворческих задач, как указано в сообщении. Эти четырёхсторонние учения проводятся впервые. Стоит отметить, что учения Eagle Partner между Арменией и США впервые состоялись в Армении в сентябре 2023 года, а последнее их проведение было в августе 2025 года. Согласно заявлению ведомства, учения призваны повысить уровень сотрудничества подразделений, задействованных в международных миротворческих миссиях, обеспечить обмен лучшими практиками в управлении и тактической связи, а также укрепить готовность миротворческого подразделения ВС Армении.