Еврокомиссия выделит Франции военный заём на €15 млрд

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции уже звучала критика из-за расходов Парижа на поддержку Киева. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмущался, что власти выделяют на помощь Украине в 243 раза больше, чем на поддержку французских предприятий, пострадавших от роста цен на топливо. Политик называл такую разницу «издевательством» над собственными гражданами и не раз обвинял кабинет Эмманюэля Макрона в том, что интересы Киева для него важнее проблем французов.