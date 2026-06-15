Ранее посол России в Париже Алексей Мешков обвинил Францию в том, что она служит главным тормозом для долгосрочного мира между Москвой и Киевом внутри Евросоюза. По его оценке, именно Париж целенаправленно диктует ЕС жёсткую линию на срыв любых переговоров по украинскому урегулированию. Французская сторона, утверждает дипломат, делает всё возможное для недопущения подписания соглашений. В итоге действия Франции, по словам Мешкова, превращаются в системную блокировку мирных инициатив.