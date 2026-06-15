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Каллас заявила, что «прекращение огня» должно распространяться на Ливан

Главы МИД ЕС считают, что перемирие вокруг Ирана должно распространяться на Ливан, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.

Источник: РБК

Главы МИД ЕС считают, что перемирие вокруг Ирана должно распространяться на Ливан, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы обсуждали, конечно, вопрос Ливана. Кроме того, министры говорили о том, что режим прекращения огня должен распространяться на Ливан», — сказала она.

Таким образом Каллас ответила на просьбу прокомментировать сообщение, что Израиль не планирует выводить войска с ливанской территории.

Ранее Ynet написал со ссылкой на источники, что в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не считает себя связанной положением о прекращении боевых действий в Ливане в договоренностях, достигнутых Вашингтоном и Тегераном.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «останется на занимаемых ею позициях и продолжит действовать для противодействия угрозе со стороны “Хезболлы”, передает Ynet.

О том, что перемирие США и Ирана должно распространяться и на Ливан, Каллас написала в X еще в апреле, после соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении огня. «Хезболла» втянула Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает причинение такого массового разрушения", — заявила дипломат.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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