Каллас заявила, что «прекращение огня» должно распространяться на Ливан

О том, что перемирие США и Ирана должно распространяться и на Ливан, Каллас написала в X еще в апреле, после соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении огня. «Хезболла» втянула Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает причинение такого массового разрушения", — заявила дипломат.