Каллас заявила, что «прекращение огня» должно распространяться на Ливан

Главы МИД ЕС считают, что перемирие вокруг Ирана должно распространяться на Ливан, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
«Мы обсуждали, конечно, вопрос Ливана. Кроме того, министры говорили о том, что режим прекращения огня должен распространяться на Ливан», — сказала она.
Таким образом Каллас ответила на просьбу прокомментировать сообщение, что Израиль не планирует выводить войска с ливанской территории.
Ранее Ynet написал со ссылкой на источники, что в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не считает себя связанной положением о прекращении боевых действий в Ливане в договоренностях, достигнутых Вашингтоном и Тегераном.
О том, что перемирие США и Ирана должно распространяться и на Ливан, Каллас написала в X еще в апреле, после соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении огня. «Хезболла» втянула Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает причинение такого массового разрушения", — заявила дипломат.
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