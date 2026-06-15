Глава МИД Ирана: первый раунд переговоров с США пройдет после подписания сделки

В ночь на 15 июня Иран и США достигли предварительных договоренностей и подпишут меморандум 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, во время 60-дневных переговоров об окончательном урегулировании конфликта планируется обсуждать соглашения по ядерным вопросам, снятию санкций, разморозке активов на $24 млрд, а также разработке плана восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, в которой могут поучаствовать США и их союзники.