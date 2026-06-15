Глава МИД Ирана: первый раунд переговоров с США пройдет после подписания сделки

Кто именно будет возглавлять делегации, господин Аракчи не уточнил. До этого главным переговорщиком по Ирану выступал спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В апреле во время переговоров в Исламабаде американскую сторону представлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Это соглашение может предоставить нам экономические возможности, но наша экономика не должна зависеть от подобных экономических соглашений, достигнутых путем переговоров с Соединенными Штатами», — отметил глава МИД Ирана.
По словам господина Аракчи, уже есть опыт несоблюдения, невыполнения и разрыва соглашений, поэтому «мы планируем процесс переговоров и реализации соглашения, основываясь на недоверии, несоблюдении и прошлом опыте». Представитель дипведомства добавил, что власти Ирана стараются создать для страны как можно больше экономических возможностей благодаря этому соглашению. «Мы не упускаем ни одной возможности во внешней политике, но и не воспринимаем ни одну возможность как должное», — указал он.
Накануне вечером была завершена работа над меморандумом, часть его была реализована уже сегодня, а другая часть — 19 июня, «после окончательного и основного подписания», добавил Абасс Аракчи. Перед очередной частью меморандума о взаимопонимании Ирана и США «последует 60-дневный раунд переговоров, который может быть продлен… В окончательном соглашении будут обсуждаться вопросы, связанные с ядерной программой, и снятие санкций, и, возможно, будет достигнуто соглашение», пояснил господин Аракчи.
В ночь на 15 июня Иран и США достигли предварительных договоренностей и подпишут меморандум 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, во время 60-дневных переговоров об окончательном урегулировании конфликта планируется обсуждать соглашения по ядерным вопросам, снятию санкций, разморозке активов на $24 млрд, а также разработке плана восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, в которой могут поучаствовать США и их союзники.
О сделке между Ираном и США — в материале «Меморандум огромной обратной силы».