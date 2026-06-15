Парламент Венгрии ограничил сроки пребывания на посту премьер-министра

Действие закона распространяется на всех, кто занимал эту должность с 1990 года. Собеседники издания обращают внимание, что новое правительство таким образом хочет предотвратить возвращение Виктора Орбана к власти, поскольку он единственный, кто подходит под эти критерии. Действующий глава правительства Петер Мадьяр также не сможет переизбираться на этот пост после 2034 года.