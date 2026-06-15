Либерал-демократы просветят избирателей о религиозных гонениях в СССР

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой сообщил, что «по данным исследователей» к 1917 году в России было около 140 тыс. священнослужителей и монашествующих, а к 1939-му «в результате террора и репрессий» погибли более 120 тыс. из них. Проект должен помочь «разобраться, кто был в этом всем виноват», хотя у самого депутата ответ уже есть. «Кто является наследниками большевиков? КПРФ», — заявил он, призвав нынешних коммунистов «покаяться за большевиков». В ответ на вопрос «Ъ», следует ли каяться еще и представителям спецслужб, чьи предшественники осуществляли эти репрессии, бывший сотрудник КГБ Луговой напомнил, что тогда в стране «существовала репрессивная идеология, которая заставляла людей делать то, что они, может быть, не хотели».