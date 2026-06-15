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Россиянин погиб при стрельбе в Польше

Гражданин России стал жертвой стрельбы в городе Бяла-Подляска, расположенном близ границы с Белоруссией.

Источник: РБК

Гражданин России стал жертвой стрельбы в городе Бяла-Подляска, расположенном близ границы с Белоруссией. Об этом сообщила полиция провинции Люблин в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы установили личность мужчины, который скончался после огнестрельных ранений, полученных сегодня до 10:00 на улице Королевы Ядвиги в Бяла-Подляске. Погибший — 44-летний гражданин России», — говорится в сообщении.

Полицейские ищут подозреваемого.

Ранее RFM сообщила о гибели прохожего в Бяла-Подляске. По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего несколько раз. Начальник городской полиции объявил тревогу для всех подчиненных сотрудников.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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