В США заявили о «крайнем двуличии» Омана и отстранении от переговоров

Оман был отстранен по инициативе США от роли посредника на переговорах с Ираном, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности, передают CNN и The Guardian.
«Мы были очень недовольны работой, проделанной оманцами. Мы чувствовали, что они вели себя крайне двулично, почти как нанятые иранцами, поэтому мы как бы исключили их из этого процесса», — сказал представитель администрации США.
Чиновник объяснил, что одной из главных трудностей на переговорах с Ираном является установление правильных каналов связи. Старый способ предполагал, что верховный лидер Ирана передавал свои указания через Оман. «Мы хотели выяснить, какие новые каналы связи нам будут доступны, и, очевидно, выбрали Пакистан и Катар», — добавил он.
Он также отметил, что «политический механизм», использовавшийся в прошлом для организации переговоров, «был в основном парализован» из-за действий в начале войны, и «большинство людей прятались в бункерах», что также затрудняло контакты. К тому же в начале войны был убит ряд высокопоставленных представителей иранского руководства.
Президент США Дональд Трамп прежде выражал недовольство Оманом. Он в конце мая пригрозил «взорвать» это государство после сообщений о переговорах Омана и Ирана о контроле над Ормузским проливом. «Пролив будет открыт для всех. Никто не будет его контролировать. Мы будем за ним следить. Мы будем следить за ним. Но никто не будет его контролировать. Это часть наших переговоров», — добавил президент США.
В ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в мирных переговорах между США и Ираном, объявил, что стороны достигли соглашения о завершении конфликта. Вслед за ним о договоренностях сообщил Трамп. Информацию о меморандуме подтвердили и в Тегеране — заместитель главы МИД страны Казем Гарибабади заявил, что в документ вошли все ключевые требования Исламской Республики.
Меморандум о взаимопонимании планируется официально подписать 19 июня в Женеве, перед ним состоятся консультации посредников и технические контакты. Гарибабади уточнил, что в Женеве главы делегаций Ирана и США определят механизм дальнейших переговоров, чтобы в течение 60 дней после подписания меморандума выработать решения по не вошедшим в него вопросам — международным санкциям против Ирана и судьбе его ядерной программы.
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