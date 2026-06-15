В США заявили о «крайнем двуличии» Омана и отстранении от переговоров

Президент США Дональд Трамп прежде выражал недовольство Оманом. Он в конце мая пригрозил «взорвать» это государство после сообщений о переговорах Омана и Ирана о контроле над Ормузским проливом. «Пролив будет открыт для всех. Никто не будет его контролировать. Мы будем за ним следить. Мы будем следить за ним. Но никто не будет его контролировать. Это часть наших переговоров», — добавил президент США.