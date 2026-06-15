Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29

Польша поставила условие для передачи Украине истребителей МиГ-29: Киев должен поделиться технологиями БПЛА. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил Radio Zet, что его страна не отправляла самолеты, и текущее правительство не планирует этого делать без соответствующего обмена технологиями.

«Мы не передали Украине МиГи. Нынешнее правительство этого не делало (…) Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий», — сказал он.

Как отметил представитель Минобороны, Польша проявляет интерес к этим разработкам с целью укрепления своего потенциала в сфере беспилотных технологий.

Отношения между Польшей и Украиной резко обострились после того, как Киев предпринял ряд шагов по героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*, включая участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоение подразделению Сил специальных операций ВСУ наименования «Имени героев УПА»*. Это вызвало крайне негативную реакцию Варшавы, где УПА* ассоциируется прежде всего с Волынской резней 1943 года — массовым уничтожением польского гражданского населения, признанным Польшей геноцидом. Польское руководство, включая президента Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, расценило эти действия как оскорбление национальной памяти, заявив, что подобная политика Киева ведёт к конфронтации.

Ранее в польском Сейме произошла массовая перепалка между депутатами после высказываний заместителя министра науки Анджея Шептицкого о деятельности ОУН-УПА*. Политик назвал боевиков «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за независимость от СССР.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше