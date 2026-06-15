Кадыров заявил об уничтожении крупной штурмовой группы ВСУ и системы Starlink

По его словам, слаженная работа подразделений позволила не только выявить, но и нейтрализовать укрепление противника, обустроенное на территории частной застройки. Он отметил, что результативно сработали все подразделения — от операторов аэроразведки до расчётов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов пресекли попытки врага осуществить задуманное.