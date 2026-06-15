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Кадыров заявил об уничтожении крупной штурмовой группы ВСУ и системы Starlink

Российские бойцы ликвидировали штурмовую группу ВСУ, а также уничтожили спутниковую систему Starlink и расчёт операторов вражеских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Life.ru

Кадыров сообщил о ликвидации штурмовой группы и системы Starlink ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95.

По его словам, слаженная работа подразделений позволила не только выявить, но и нейтрализовать укрепление противника, обустроенное на территории частной застройки. Он отметил, что результативно сработали все подразделения — от операторов аэроразведки до расчётов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов пресекли попытки врага осуществить задуманное.

«В итоге противник понёс ощутимые потери в живой силе, технических средствах и инженерных сооружениях. Наши бойцы поработали на славу», — написал он.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Харьковском направлении. На этом участке фронта задачи выполняют военнослужащие батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России и сотрудники отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни. Они действуют во взаимодействии с 15-й отдельной ротой спецназа, 26-м отрядом специального назначения и 82-м мотострелковым полком Вооружённых сил РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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