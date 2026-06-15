Финляндия предложила ограничить доступ россиян на пляжи Европы

В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X, глава финского внешнеполитического ведомства заявила: «Приближается летний сезон — тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно».
Валтонен также отметила, что россиянам следует воспрепятствовать «наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни».
Ранее, в начале июня, в Еврокомиссии сообщили о намерении продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России посредством таргетированных мер. Как уточнил представитель ЕК Маркус Ламмерт, ограничение выдачи виз россиянам являлось приоритетной задачей для Еврокомиссии с момента начала военной операции на Украине в 2022 году.
«Мы предприняли беспрецедентные действия и будем продолжать это делать», — подчеркнул он.