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ПВО сбила за день 74 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны.

Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Материал дополняется.

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