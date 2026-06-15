ПВО сбила за день 74 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
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