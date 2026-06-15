Лукашенко заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет. Слова главы республики приводит БелТА.
Свою позицию Лукашенко пояснил тем, что имеется «очень много проблем, которые надо решать».
«И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров, — уверен глава Беларуси. — Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке нет военного решения».
Совет президента — «одуматься, взять голову в руки и подумать, что погибнет очень много ни в чем не повинных людей». Речь идет о том случае, если продолжатся военные действия.
Ранее Лукашенко отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.