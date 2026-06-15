В Армении пройдут четвертые международные учения миротворцев

Учения впервые прошли в сентябре 2023 года под названием Eagle Partner 2023. Тогда в них участвовали около 175 армянских и 85 американских военнослужащих. Изначально это были совместные армяно-американские учения, незадолго до которых, в январе того же года, Армения отказалась принять запланированные совместные с Россией учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023».