В Армении пройдут четвертые международные учения миротворцев

В Армении 17 июня стартуют военные учения Eagle Partner 2026 («Орел-партнер 2026») с участием военных республики, США, Франции и Греции. Маневры пройдут в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям. Об этом сообщает Минобороны Армении в телеграм-канале.
На учениях проведут тренировки по подготовке и выполнению миротворческих задач. В них примут участие 250 военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, 58 человек из сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса, 24 военнослужащих из Франции и 11 — из Греции.
Подразделения регулярно участвуют в аналогичных учениях в странах-партнерах в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям, уточнило армянское Минобороны.
Учения впервые прошли в сентябре 2023 года под названием Eagle Partner 2023. Тогда в них участвовали около 175 армянских и 85 американских военнослужащих. Изначально это были совместные армяно-американские учения, незадолго до которых, в январе того же года, Армения отказалась принять запланированные совместные с Россией учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023».
После этого учения проводились на территории Армении в 2024 и 2025 годах. В Кремле, комментируя одни из маневров, заявили, что их проведение «не способствует стабилизации обстановки».
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