Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении пройдут четвертые международные учения миротворцев

В учениях помимо США и Армении примут участие военные из Франции, Греции и других стран. Россия ранее заявляла, что проведение маневров «Орел-партнер» не способствует стабилизации обстановки.

Источник: РБК

В Армении 17 июня стартуют военные учения Eagle Partner 2026 («Орел-партнер 2026») с участием военных республики, США, Франции и Греции. Маневры пройдут в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям. Об этом сообщает Минобороны Армении в телеграм-канале.

На учениях проведут тренировки по подготовке и выполнению миротворческих задач. В них примут участие 250 военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, 58 человек из сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса, 24 военнослужащих из Франции и 11 — из Греции.

Подразделения регулярно участвуют в аналогичных учениях в странах-партнерах в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям, уточнило армянское Минобороны.

Учения впервые прошли в сентябре 2023 года под названием Eagle Partner 2023. Тогда в них участвовали около 175 армянских и 85 американских военнослужащих. Изначально это были совместные армяно-американские учения, незадолго до которых, в январе того же года, Армения отказалась принять запланированные совместные с Россией учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

После этого учения проводились на территории Армении в 2024 и 2025 годах. В Кремле, комментируя одни из маневров, заявили, что их проведение «не способствует стабилизации обстановки».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше