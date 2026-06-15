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Лукашенко оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него

Лукашенко оценил претензии Ирана на ядерное оружие с позиции справедливости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. Слова главы республики приводит БелТА.

В вопросе ядерного оружия Лукашенко предложил исходить с позиции справедливости.

«США имеют ядерное оружие? Имеют. Ладно, США, родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Ну так иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом Индия, Пакистан — ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерного оружия?» — задался вопросом глава Беларуси.

Александр Лукашенко заметил:

«Если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие».

Продолжив тему справедливости в мировом масштабе, Лукашенко озвучил идею ядерного разоружения: «Давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире».

Также в интервью Лукашенко заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.

Ранее глава республики отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.

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