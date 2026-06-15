Лукашенко оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него

«США имеют ядерное оружие? Имеют. Ладно, США, родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Ну так иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом Индия, Пакистан — ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерного оружия?» — задался вопросом глава Беларуси.