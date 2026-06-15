В Свердловской области создадут список погибших на военной операции

В Свердловской области планируют создать поименный список погибших и захороненных в регионе участников военной операции на Украине. Соответствующее постановление правительства 11 июня подписал губернатор Денис Паслер.
«Департаменту молодежной политики Свердловской области обеспечить формирование и ведение поименного списка погибших (умерших) при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, расположенных на территории Свердловской области», — говорится в документе.
Главы муниципалитетов должны создать специальные комиссии по увековечиванию памяти в течение 30 дней, муниципалитеты обязаны ежегодно, в срок до 1 марта, направлять обновленные данные о захоронениях в региональный департамент молодежной политики.
Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора Свердловской области, министра здравоохранения Татьяну Савинову.
В последний раз Минобороны России сообщало о потерях в ходе операции на Украине в сентябре 2022 года: тогда, по данным военного ведомства, число погибших составило 5937 человек.
В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 сообщал, что с 2022 года погибли по меньшей мере 55 тыс. украинских военных.
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