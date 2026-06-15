Еврокомиссия начала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС 13 июня. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр тогда заявил, что этот процесс может затянуться на долгие годы, как у Черногории, которая стала официальным претендентом еще в 2012 году, но пока так и не завершила процедуру. В 2024 году Евросоюз начал переговоры с Украиной и Молдавией, но Виктор Орбан наложил вето на начало фактического процесса для Киева.