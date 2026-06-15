Лукашенко сказал, чего не переживет Америка

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» сказал, чего не переживет Америка. Слова главы республики приводит БелТА.
Лукашенко констатировал, что Иран ракетами не победить из-за огромной территории. Вместе с тем, добавил президент Беларуси, «ни одну из стран невозможно победить ракетами» без наземной операции. При этом он уверен:
«Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Этого Америка не переживет. Особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в США против правящей Республиканской партии».
Лукашенко также высказался о последствии принятых решений, о том, что будет после вторжения в ту или иную страну:
«Ну вот США нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот».
Тем временем Лукашенко оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. И заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.
Ранее глава республики отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.