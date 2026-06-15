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Армения проведет военные учения с США и Францией

С 17 по 25 июня 2026 года на территории Армении состоятся совместные военные учения Eagle Partner 2026. Как сообщается на сайте министерства обороны республики, в маневрах примут участие военнослужащие Армении, США, Франции и Греции.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner 2026», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что основной задачей учений является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, задействованных в международных миротворческих операциях. Кроме того, в ходе мероприятия военные планируют обменяться опытом в области управления и тактической связи.

В армянском военном ведомстве добавили, что данные учения также нацелены на укрепление боеготовности миротворческого подразделения вооруженных сил республики.

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