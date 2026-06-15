Армения проведет военные учения с США и Францией

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner 2026», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отмечается, что основной задачей учений является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, задействованных в международных миротворческих операциях. Кроме того, в ходе мероприятия военные планируют обменяться опытом в области управления и тактической связи.
В армянском военном ведомстве добавили, что данные учения также нацелены на укрепление боеготовности миротворческого подразделения вооруженных сил республики.