Лукашенко признался, кем является — оптимистом или пессимистом

— Фифти-фифти. Сейчас ситуация такая. Но я хотел бы быть оптимистом, — ответил Лукашенко. — И вы, и я, и все мы хотим жить нормально в такой спокойной, красивой стране, какой является Беларусь. Я думаю, и Австралия в основной части своей, где живут люди. Особенно Новая Зеландия. Ни разу там не был, но мне кажется, что Новая Зеландия очень похожа на Беларусь.