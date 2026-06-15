Лукашенко признался, кем является — оптимистом или пессимистом

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что хотел бы быть оптимистом насчет ситуации, которая складывается в мире, пишет БелТА.
Корреспондентка задала вопрос Александру Лукашенко, является ли он в большей мере оптимистом или пессимистом насчет дальнейшего развития ситуации в мире.
— Фифти-фифти. Сейчас ситуация такая. Но я хотел бы быть оптимистом, — ответил Лукашенко. — И вы, и я, и все мы хотим жить нормально в такой спокойной, красивой стране, какой является Беларусь. Я думаю, и Австралия в основной части своей, где живут люди. Особенно Новая Зеландия. Ни разу там не был, но мне кажется, что Новая Зеландия очень похожа на Беларусь.
Кстати, интервьюер Мелинда Карен Нусифора родом из Австралии.
Продолжая беседу, она спросила, есть ли надежда на мир как в регионе, где находится Беларусь, так и на Ближнем Востоке. Александр Лукашенко ответил, что «надежда на мир есть всегда, — это классика».
— Мы всегда надеемся на мир, потому что нас история к этому сподвигла, — продолжил президент Беларуси.
Он напомнил, что «все самые тяжелые войны, столкновения, конфликты происходили именно здесь».
— Мы часто вели не свои войны, но на нашей земле они всегда происходили, — сказал Лукашенко.
Ранее мы писали, что Лукашенко отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.
Еще Лукашенко заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.
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