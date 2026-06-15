Людмила Нарусова может покинуть Совет федерации в сентябре

По словам одного из собеседников, господин Ховалыг заручился поддержкой Владимира Путина 22 мая — президент тогда одобрил его выдвижение на второй срок. В связи с этим глава региона хочет пролоббировать своего человека на место в Совфеде. Источник «Ъ» подчеркнул, что искать Людмиле Нарусовой место в другом регионе не планируется.