Лукашенко: Военного решения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не существует

«Эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет: ни на Украине, ни на Ближнем Востоке нет военного решения», — сказал белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya.
Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече они обсудили текущие вопросы сотрудничества двух стран.
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