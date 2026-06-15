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Орбан фразой о хитрости ответил на обвинения Мадьяра в самой большой лжи

Прошлое правительство Венгрии шло на хитрость, контактируя с Брюсселем, заявил в интервью Index экс-премьер республки Виктор Орбан.

Источник: РБК

Прошлое правительство Венгрии шло на хитрость, контактируя с Брюсселем, заявил в интервью Index экс-премьер республки Виктор Орбан.

Так он ответил на обвинения со стороны нынешнего премьера Петера Мадьяра, который заявил, что правительство Орбана планировало втайне построить лагерь для размещения мигрантов в Венгрии, несмотря на публичную критику миграционной политики ЕС. Этот факт Мадьяр назвал самой большой ложью кабинета Орбана.

Орбан обратил внимание, что в Венгрии «нет ни одного мигранта и нет никакого лагеря».

«Будучи у власти, мы защищали Венгрию. Иногда нам приходилось использовать тактику и перехитрить Брюссель, так уж получилось. Мы пытались их перехитрить, но там тоже нет дураков, мы не единственные хитрые ребята, и жители Брюсселя тоже не глупы», — объяснил он.

Орбан также назвал «смешным и нелепым» запрет ему снова становиться премьером страны. 15 июня венгерский парламент принял поправку к конституции, которая ограничивает срок пребывания на посту главы правительства одним человеком в общей сложности восемью годами. Орбан занимал эту должность в 1998—2002, 2010−2026 годах.

Экс-премьер подчеркнул, что ограничение направлено лично против него. «Это делают против меня, не будем ходить вокруг. Но в конце концов решает народ», — подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что никто не может запретить людям выбирать того, кого они хотят видеть у власти.

Материал дополняется.

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