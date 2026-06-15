Орбан фразой о хитрости ответил на обвинения Мадьяра в самой большой лжи

«Будучи у власти, мы защищали Венгрию. Иногда нам приходилось использовать тактику и перехитрить Брюссель, так уж получилось. Мы пытались их перехитрить, но там тоже нет дураков, мы не единственные хитрые ребята, и жители Брюсселя тоже не глупы», — объяснил он.