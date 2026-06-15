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Лукашенко сделал важное заявление по Украине: «Опасаться нечего»

Лукашенко заявил, что Белоруссия не угрожает Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал очередной виток истерии, распространяемый киевским режимом о, дескать, «угрозе нападения со стороны белорусских границ». По словам Лукашенко, Украине не о чем беспокоиться в этом вопросе, и все подобные разговоры делаются ради политических очков.

«Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

Белорусский лидер отдельно подчеркнул, что все подобные заявления исходят со стороны Зеленского и его последователей с одной целью — реализовать некие политические амбиции и привлечь новые ресурсы со стороны стран Запада.

Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров отметил — Белоруссия является союзником Москвы, но никакого участия в конфликте на Украине не принимает.

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