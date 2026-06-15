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Лукашенко раскрыл мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси

Лукашенко назвал мнение Путина о расширении украинского конфликта на Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» раскрыл мнение российского лидера Владимира Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси. Слова главы республики приводит БелТА.

Комментируя обвинения Киева о якобы существующих планах России нового наступления на территорию Украины из Беларуси, Лукашенко привел суть своих разговоров с Владимиром Путиным по данному вопросу.

«Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам», — сказал глава республики.

По его словам, проблема эта обсуждалась с Путиным, поскольку «она всегда существовала в средствах массовой информации».

«И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал Президент России: “Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт — неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы”. Вот, если честно отвечать на этот вопрос».

Также в интервью Лукашенко сказал, чего точно не переживет Америка. Еще он оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. И заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.

Ранее глава республики отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.

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