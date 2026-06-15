Лукашенко раскрыл мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси

«И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал Президент России: “Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт — неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы”. Вот, если честно отвечать на этот вопрос».