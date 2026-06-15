Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин обсудили украинский конфликт

Лукашенко заявил, что говорил с Путиным о нераспространении конфликта на РБ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным недопустимость вовлечения республики в конфликт на Украине. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Александра Лукашенко, он «много раз» разговаривал на эту тему с президентом РФ. Президент Белоруссии считает, что это нельзя допустить «по разным причинам».

Ранее Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Минск всегда готовится к конфликту, чтобы его избежать. По его словам, в отличие от США, где есть «министерство войны», чтобы «воевать каждый день», Белоруссия делает ставку на оборону и предотвращение конфликта.

Белорусский лидер также подчеркивал, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Единственный случай, когда Минск может вступить в конфликт, если кто-то нападет на саму Белоруссию.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше