Лукашенко и Путин обсудили украинский конфликт

Ранее Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Минск всегда готовится к конфликту, чтобы его избежать. По его словам, в отличие от США, где есть «министерство войны», чтобы «воевать каждый день», Белоруссия делает ставку на оборону и предотвращение конфликта.