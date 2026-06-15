Лукашенко и Путин обсудили украинский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным недопустимость вовлечения республики в конфликт на Украине. Об этом он рассказал журналистам.
По словам Александра Лукашенко, он «много раз» разговаривал на эту тему с президентом РФ. Президент Белоруссии считает, что это нельзя допустить «по разным причинам».
Ранее Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Минск всегда готовится к конфликту, чтобы его избежать. По его словам, в отличие от США, где есть «министерство войны», чтобы «воевать каждый день», Белоруссия делает ставку на оборону и предотвращение конфликта.
Белорусский лидер также подчеркивал, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Единственный случай, когда Минск может вступить в конфликт, если кто-то нападет на саму Белоруссию.