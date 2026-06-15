Танкер попал под обстрел у берегов Йемена

Еще один инцидент недалеко от берегов Йемена произошел 10 июня. Тогда в 88 морских милях к северо-западу от порта Балхафа к грузовому судну приблизилась лодка с шестью вооруженными людьми. Между ними и охраной судна произошла перестрелка, после чего лодка повернула обратно.