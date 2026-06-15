В Венгрии ограничили пребывание на посту премьера двумя 4-летними сроками

Венгерский парламент нового созыва одобрил 16-ю поправку к Конституции страны, которая ограничивает пребывание на посту премьер-министра двумя четырёхлетними сроками.
«В поддержку решения проголосовали 134 депутата, против — 50, воздержались шестеро», — сказал вице-спикер Кристиан Кёсеги.
Поправка имеет обратную силу и распространяется на лиц, занимавших пост премьера с 1990 года. Экс-премьер Виктор Орбан, возглавлявший правительство пять сроков (1998−2002 и 2010−2026), не сможет вновь претендовать на эту должность.
Законопроект внесло новое правительство во главе с Петером Мадьяром (партия «Тиса»), победившая на выборах 12 апреля. Фракция «Тисы» поддержала инициативу, партия Орбана «ФИДЕС» и христианские демократы проголосовали против.
Поправку должен утвердить президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Ранее депутат от Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари заявил, что готов купить главы правительства Петеру Мадьяру глазированный сырок за каждого нелегального мигранта, которого тот обнаружит в лагерях.