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Нефтяной резерв США упал до минимума за 42 года

Стратегический нефтяной резерв США опустился до самого низкого уровня с 1983 года. За неделю власти высвободили еще 8,9 млн баррелей для сдерживания цен.

Источник: Аргументы и факты

Объем нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократился до минимума с 1983 года, сообщает телеканал CNN.

По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8,9 млн баррелей. В результате объем запасов снизился до 340,3 млн баррелей, что оказалось ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года.

Как отмечает CNN, в последний раз стратегический резерв содержал меньше нефти в июле 1983 года, когда администрация президента Рональда Рейгана только формировала эти запасы.

Телеканал подчёркивает, что этот резерв стал для администрации Дональда Трампа одним из главных инструментов для сдерживания роста цен на топливо и ослабления нагрузки на экономику.

Ранее посол Ирана заявил, что США должны быть готовы к нефти по $200 за баррель.

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