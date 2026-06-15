Лукашенко дал совет Израилю взять голову в руки и быть поаккуратнее

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» посоветовал Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике, пишет БелТА.
Говоря на тему конфликта на Ближнем Востоке, белорусский президент подчеркнул, что любая война может иметь непредсказуемые последствия.
— Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу, — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что Израилю надо взять «голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании».
— В противном случае им не поможет и ядерное оружие, — сказал Лукашенко.
Ранее мы писали, что Лукашенко отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.
Еще Лукашенко заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.
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