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Лукашенко дал совет Израилю взять голову в руки и быть поаккуратнее

Александр Лукашенко посоветовал Израилю быть поаккуратнее в своих действиях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» посоветовал Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике, пишет БелТА.

Говоря на тему конфликта на Ближнем Востоке, белорусский президент подчеркнул, что любая война может иметь непредсказуемые последствия.

— Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу, — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что Израилю надо взять «голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании».

— В противном случае им не поможет и ядерное оружие, — сказал Лукашенко.

Ранее мы писали, что Лукашенко отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.

Еще Лукашенко заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.

Прочитайте, что Лукашенко оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него.

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