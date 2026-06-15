Командующий немецкими ВВС заявил о готовности к бою с Россией «сегодня ночью»

Генерал уточнил, что речь идет не только о нападении непосредственно на Германию. «НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы осуществлять наблюдение с точки зрения безопасности и, при необходимости, действовать в определенных регионах», — добавил он. Хольгер Нойманн подчеркнул, что в случае конфронтации России с НАТО наибольший ущерб будет нанесен Калининграду, Кольскому полуострову и акватории Черного моря.