Нетаньяху: у Ирана не будет ядерного оружия

«Я борюсь с попытками Ирана вооружиться ядерным оружием. Я могу назвать это миссией всей своей жизни. Я придерживался этой позиции до сих пор и буду придерживаться ее в будущем. С соглашением или без соглашения у Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет», — заявил премьер в обращении к нации.