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Нетаньяху: у Ирана не будет ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Иран не получит ядерного оружия независимо от того, будет ли подписано соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Источник: AP 2024

«Я борюсь с попытками Ирана вооружиться ядерным оружием. Я могу назвать это миссией всей своей жизни. Я придерживался этой позиции до сих пор и буду придерживаться ее в будущем. С соглашением или без соглашения у Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет», — заявил премьер в обращении к нации.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.

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