Хинштейн поручил создать комиссию по этике для госслужащих в Курской области

15 июня исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков, подключенный по видеосвязи, прервал выступление губернатора словами «Пошел вон!». Чиновник позже утверждал, что высказывание было адресовано сотруднику, с которым тот обсуждал другой вопрос. Александр Хинштейн назвал такое поведение недопустимым.