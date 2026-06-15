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Хинштейн поручил создать комиссию по этике для госслужащих в Курской области

В Курской области появится комиссия по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Разработать орган поручил губернатор региона Александр Хинштейн. Решение принято после двух инцидентов с руганью на заседании регионального правительства.

В Курской области появится комиссия по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Разработать орган поручил губернатор региона Александр Хинштейн. Решение принято после двух инцидентов с руганью на заседании регионального правительства.

15 июня исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков, подключенный по видеосвязи, прервал выступление губернатора словами «Пошел вон!». Чиновник позже утверждал, что высказывание было адресовано сотруднику, с которым тот обсуждал другой вопрос. Александр Хинштейн назвал такое поведение недопустимым.

На майском заседании правительства глава Большесолдатского района Владимир Зайцев нецензурно выругался по видеосвязи, отвечая на вопрос о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды. Господин Зайцев дал аналогичное объяснение ситуации и заверил, что обращался к своему подчиненному.

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