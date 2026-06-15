Лукашенко раскрыл, что украинские военные докладывают Зеленскому

Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» раскрыл, что военные докладывают Владимиру Зеленскому о Беларуси. Слова главы республики приводит БелТА.
Лукашенко отметил, что Украине «абсолютно нечего» бояться со стороны Беларуси, причем это знают и военные, и народ южной соседки республики. Однако тема это подогревается, уверен глава Беларуси, «в силу политических каких-то амбиций». И накрученной в СМИ истории подыграл Зеленский, начав делать заявления против соседней страны.
«Я сначала задумался, зачем ему это надо, — сказал Александр Лукашенко. — Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления».
Также глава Беларуси высказал уверенность, что к таким заявлениям Зеленского подталкивает Запад:
«Произошло давление западных стран на Зеленского: “А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь”. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления».
Еще Лукашенко раскрыл мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси и сказал, чего точно не переживет Америка. Еще он оценил требования к Ирану по ядерному оружию и его претензии на него. И заявил, что военного решения украинского и ближневосточного конфликтов нет.
Ранее глава республики отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России.