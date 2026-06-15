Лукашенко раскрыл, что украинские военные докладывают Зеленскому

«Я сначала задумался, зачем ему это надо, — сказал Александр Лукашенко. — Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления».